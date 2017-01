ANNONSE

Kong Vinter har latt vente på seg i store deler av landet, men ikke i fjellet i Sør-Norge.

Meteorologene melder tirsdag om at dette kan by på problemer:

- Vind og snø kan gi utfordrende kjøreforhold i fjellet i Sør-Norge tirsdag, skriver de på Twitter.

Her kan du holde deg oppdatert på vær og føre!

Vind og snø kan gi utfordrende kjøreforhold i #fjelletiSørNorge tirsdag. Følg med på https://t.co/9cxJjbg8TI. Foto: Statens vegvesen pic.twitter.com/fAGPDs2bUg — Meteorologene (@Meteorologene) January 3, 2017

Les også: Her blir det 20 minus denne uka

Riksvei 7 over Hardangervidda er stengt for personbiler, og det er kolonnekjøring for kjøretøy over 7,5 tonn på grunn av uvær, melder Vegtrafikksentralen Vest klokka 12.

Fergestrekningen Anda-Lote i Sogn og Fjordane (E39) er innstilt på grunn av sterk vind, melder Vegtrafikksentralen vest tirsdag.

I Østfold meldes det om svært glatte veier.

Se løpende trafikkmeldinger lenger ned i saken.

Obs-varsel

Meteorologisk institutt har også sendt ut OBS-varsel.

Aust-Agder, Telemark, Buskerud og Oppland



Fra tirsdag ettermiddag vil sterk vind og snøfokk gi lokalt vanskelige kjøreforhold på fjellovergangene i Sør-Norge. Lettere vær fra onsdag formiddag.

Vestlandet sør for Stad

Tirsdag ettermiddag økning til nordvest liten storm, kortvarig full storm. Det ventes vindkast mellom 25-30 m/s i indre strøk. Natt til onsdag gradvis minkende. Fra tirsdag ettermiddag vil sterk vind og snøfokk gi lokalt vanskelige kjøreforhold på fjellovergangene i Sør-Norge. Lettere vær fra onsdag formiddag.

Sunnmøre



Tirsdag formiddag og ettermiddag nordvest liten storm på Sunnmøre, kortvarig full storm. Det ventes vindkast mellom 20-25 m/s i indre strøk. Sent tirsdag ettermiddag minkende. Fra tirsdag ettermiddag vil sterk vind og snøfokk gi lokalt vanskelige kjøreforhold på fjellovergangene i Sør-Norge. Lettere vær fra onsdag formiddag.

Troms og Kyst- og fjordstrøkene i Finnmark

Tirsdag og først på onsdag lokalt moderat ising på fartøyer i utsatte kyst- og fjordstrøk

Nettavisen skrev mandag at det er ventet at termometeret denne uken vil krype ned mot 20-30-tallet.

- Torsdag blir den kaldeste dagen med under 20 kuldegrader flere steder på Østlandet. I indre deler av Troms og Finnmark kan man vente seg 30 kuldegrader, og kanskje til og med kaldere, ifølge meteorolog Olav Krogsæter i Storm.

- Et høytrykk kommer innover Sør-Norge og gir kaldt og fint vær i hele landsdelen. Det blir under 20 minusgrader på indre deler av Østlandet, som på Lillehammer og kanskje enda kaldere lenger nord. I Oslo-området blir det nærmere ti minus, så det blir en ganske så kald, men fin dag, sa meteorolog Krogsæter.