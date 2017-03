- Wilders taper terreng

ANNONSE

Det er stor spenning knyttet til valgresultatet i Nederland.

Statsminister Mark Rutte og partiet VVD ligger an til å bli størst i valget i Nederland med 31 av 150 seter i nasjonalforsamlingen, ifølge en valgdagsmåling.

Les også: - En orkan som kan true Norge

Tre partier ligger på delt andreplass med 19 seter hver, viser målingen, som er gjennomført av Ipsos for fjernsynskanalene NOS og RTL.

De tre er Geert Wilders' parti PVV på ytre høyre, det sosialliberale partiet D66 og det kristendemokratiske partiet CDA.

Les også: Rutte favoritt på siste måling i Nederland

Grønt i siget

Det grønne partiet GroenLinks ligger an til å få 16 mandater, en firedobling fra valget i 2012.

Statsminister Mark Rutte leder.

Den store taperen i valget er sosialdemokratiske PvdA, som ifølge valgdagsmålingen faller til 9 mandater fra 28 mandater i dag.

Wilders: - Vunnet uansett

Oppslutningen om Geert Wilders og PVV lå opp mot 35 seter på målingene i fjor høst, men har falt siden.

Wilders mener likevel at han uansett har vunnet:

– Vi har satt vårt preg på valget. Alle snakker om våre saker, sa Wilders da han stemte onsdag morgen.

Les også: Geert Wilders: - Vi har allerede vunnet valget!

- Ånden går ikke inn i lampen igjen

Han fastholdt at partier som PVV var kommet for å bli, og at det samme ville vise seg i Frankrike og Tyskland - uansett valgresultat.

– Denne ånden går ikke inn i lampen igjen. Folk føler seg feilrepresentert, sa Wilders.

Så det kan være de liberale som er nyheten i natt - ikke populisten. https://t.co/uVoph7ilcL — Trine Skei Grande (@Trinesg) March 15, 2017

Lange køer

Valglokaler i Nederland kan bli holdt åpne på overtid på grunn av lange køer med velgere.

Valgfunksjonærer forsikrer om at folk som fortsatt står i kø klokka 21, skal få lov til å avgi stemme.

Tyrkia-kontroversen kan ha reddet Rutte som statsminister. Selv om partiet hans mister støtte sml med 2017, blir de største parti — Falkenberg Mikkelsen (@sigurdfm) March 15, 2017

- Lakmustest

Oppmøtet har vært overraskende stor i valget, som er blitt omtalt som en lakmustest for høyrepopulismen i Europa før valgene i Frankrike og Tyskland senere i år.

Klokka 19.45 meldte gallupinstituttet Ipsos at 73 prosent av de stemmeberettigede hadde avgitt stemme, mot 65 prosent på samme tid i forrige valg i 2012.