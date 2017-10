SSB-ledelsen får refs fra en tidligere svært betrodd medarbeider.

SSB-direktør Christine Meyer må møte hos finansminister Siv Jensen (Frp) mandag for å forklare hvorfor 25 forskere er omplassert.

Det har skapt mye rabalder at den profilerte forskeren Erling Holmøy ikke får forske mer. Det var han som regnet på hvor mye innvandring til Norge koster.

- En av de beste og mest relevante

Etter 31 år i SSB, begynte tidligere forsknigsleder Torbjørn Eika nylig i ny jobb som sjeføkonom i KS.

Nå føler han med en vraket kollega og er nådeløs i sin kritikk av SSB, skriver DN.

– Det er sjokkerende at de kaster Erling Holmøy ut av forskningsavdelingen. Jeg oppfatter han som en av de beste og mest relevante økonomene i dag, sier Eika til avisen.

Torbjørn Eika var i 15 år prosjektleder for konjunkturanalyser og i perioder leder for makroøkonomi-gruppen.

Han mener de sentrale oppgavene for forskningsavdelingen bør være å utvikle og vedlikeholde verktøy for forvaltningen og allmennheten, samt bidra med uavhengige analyser.

– Så lenge jeg jobbet der, så jeg ingen klar og troverdig plan for hvordan denne aktiviteten skal foregå i fremtiden. Dette er helt klart en kritikk av ledelsen, sier han.

SSB-sjef Christine Meyer sier hun verken kan eller vil kommentere enkeltpersoner i SSBs forskningsavdeling.

Tøff beskjed å få

- Jeg fikk offisielt beskjed mandag, sa Erling Holmøy i et intervju med Nettavisen tirsdag.

Holmøy har de siste årene blant annet gjort seg bemerket med sine fremskrivninger av økonomiske konsekvenser av innvandring til Norge.

Blant arbeidene han har deltatt i, er Perspektivmeldingen 2017 og Brochmann II-utvalget, som utredet konsekvenser av høy innvandring til Norge.

SSB-sjef Christine Meyer får kritikk fra mange hold.

- Koster 10.000 kroner ekstra i skatt

I september la Holmøy fram nye tall som viser at innvandring til Norge vil koste 10.000 kroner ekstra i skatt per person hvert år fra 2025.

- Har din forskning som også viser negative sider ved innvandring rent økonomisk, noe å si for at du har mister forskerjobben?

- Det er på det rene at deler av ledelsen er skeptiske og kritiske til mine analyser, forklarte han.

- Det inkluderer SSB-sjef Christine Meyer.

Holmøy viste til at Meyer i mars kalteinnvandringsregnskapet et «sårt punkt».

- SSB skal ikke være en aktør

Frp var raskt ute med å kommentere SSBs nye linje.

Finanspolitiker i Frp, Helge André Njåstad.

- SSB sin viktigste oppgave er å bringe relevant statistikk til den offentlige debatten, ikke selv være en aktør i det politiske ordskiftet, sa finanspolitisk talsmann Helge André Njåstad til Nettavisen onsdag.

- Innvandring er en av vår tids største utfordringer og statistikk på det feltet er viktig for Frp. Vi forventer derfor at SSB organiserer seg slik at de er i stand å levere slik statistikk.

- SSB skal levere nøytral, faktabasert statistikk

Frps finanspolitiker Jon Helgheim tilføyde at:

Finanspolitiker i Frp, Jon Helgheim.

- Jeg tar det som en selvfølge at SSB også i fremtiden er i stand til å levere nøytral, faktabasert statistikk og framskrivninger om innvandring og hvilke kvantifiserbare konsekvenser dette vil ha, sa han til Nettavisen og mente SSB har sådd tvil om sin objektivitet når det kommer til innvandringsspørsmål.

Han frykter at SSB kan bli skadelidende av alt bråket:

- Politikk må utformes på grunnlag av fakta og så gode prognoser som mulig. Holmøy har bidratt på en god og objektiv måte til å produsere og formidle dette.

