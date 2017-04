ANNONSE

Den tyske utenriksministeren Sigmar Gabriel sier at hvis Tyrkia gjeninnfører dødsstraff, vil det være "synonymt med slutten på den europeiske drømmen" og markere avslutningen på flere årtier med forhandlinger om tyrkisk EU-medlemskap.

– Vi vil holde Tyrkia nært oss, og ikke skyve dem inn i diplomatisk isolasjon eller inn i armene til Russland, sa Gabriel til den tyske avisen Bild.

Tysklands statsminister Angela Merkel ber tyrkiske myndigheter om å "søke en respektfull dialog med alle politiske og sosiale krefter i landet etter den tøffe valgkampen."

Frankrikes president François Hollande advarer også om at hvis Tyrkia gjeninnfører dødsstraff, så vil det være et brudd med løftet om å respektere menneskerettighetene som Tyrkia har gitt for å bli med i de europeiske organisasjonene.

