– Mannen bak nattklubb-massakren i Istanbul er tatt

Den tyrkiske avisen Hürriyet navnga mandag den usbekiske IS-krigeren Abdulkadir Masjaripov, også kjent som Ebu Muhammed Horasani, som gjerningsmann.

Avisen Hürryet opplyser at mannen ble pågrepet i Istanbul, sammen med sin fireårige sønn. Avisen trykker et bilde av det som skal være gjerningsmannen, tydelig forslått.

Dette er foreløpig ikke bekreftet fra offisielt hold.

IS har tatt på seg ansvaret for terroraksjonen mot nattklubben Reina, og tyrkiske myndigheter har tidligere hevdet at gjerningsmannen tilhørte den muslimske uigur-minoriteten i Kina.

40 pågrepet

Tyrkisk politi har fra før pågrepet nærmere 40 personer etter terrorangrepet, blant dem flere uigurer.

Numan Kurtulmus, en av Tyrkias fire visestatsministre, hevdet mandag at en ikke navngitt etterretningstjeneste også var involvert i terrorangrepet mot nattklubben.

– Det ser ut til at det ikke bare var en terroristorganisasjon som sto bak angrepet mot Reina, men at også en etterretningsorganisasjon var involvert. Dette var en ekstremt godt planlagt og organisert aksjon, sier han til avisa Hürriyet.

Hoppet i sjøen

– Det var helt forferdelig, fortalte Sinem Uyanik, en av gjestene på nattklubben om angrepet få minutter inn i 2017.

– Vi hadde det moro. Plutselig begynte folk å løpe. Mannen min sa jeg ikke skulle være redd, og han kastet seg over meg. Folk løp over meg. Mannen min ble truffet på tre steder, sa hun til avisen Hürriyet.

Flere av gjestene hoppet i sjøen for å komme seg i sikkerhet.

Eieren av nattklubben, Mehmet Kocaslan, sier til avisen Hürriyet at amerikansk etterretning hadde advart mot et mulig angrep.

Ønsker kaos

Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan mener de som står bak, ønsket å skape kaos i Tyrkia.

– Men Tyrkia vil aldri tillate at terroristene får drive sitt skitne spill, forsikret Erdogan. Tyrkia vil kjempe til siste slutt for å stanse terroristorganisasjonene og de krefter som står bak dem.

NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg var raskt ute med å fordømme terrorangrepet, etterfulgt av president Barack Obama:

– Vi vil også gjenta USAs støtte til Tyrkia, en NATO-alliert, i vår felles innsats for å møte og bekjempe alle former for terrorisme, het det i en kunngjøring fra Det hvite hus.

Fakta: Nattklubbangrepet i Istanbul

Nyttårsnatten ble 39 mennesker drept og 65 såret da en væpnet mann gikk til angrep på den eksklusive nattklubben Reina i Istanbul.

Gjerningsmannen skjøt og drepte en politimann og en sivil kvinne ved inngangen, før han gikk inn og åpnet ild mot de om lag 500 gjestene som var på nattklubben.

Gjerningsmannen forsvant deretter fra åstedet.

Tyrkiske myndigheter har offentliggjort bilde og video av den antatte gjerningsmannen. Onsdag opplyser Tyrkias utenriksminister at gjerningsmannen er identifisert. En 28 år gammel mann fra Kirgisistan omtalt i tyrkiske medier som mulig mistenkt er løslatt etter avhør i hjemlandet.

Om lag to tredeler av ofrene var utlendinger, blant annet fra Saudi-Arabia, Libanon, India, Kuwait, Tunisia, Canada, Belgia og Israel.

Ekstremistgruppa IS har erklært at den står bak angrepet. (Kilde: NTB) (©NTB)