– Planlegger Nord-Korea-samtaler i Norge

USA og Nord-Korea vurderer å ha uformelle samtaler i Norge i oktober, melder en japansk avis.

Avisa The Asahi Shimbun siterer kilder i både USA og Sør-Korea som sier at amerikanske nåværende og tidligere tjenestemenn, samt eksperter på Nord-Korea vil komme.

Nord-Korea skal på sin side sende sin byråsjef for Nord-Amerika Choi Sun-hee. USA presser imidlertid på for at nordkoreanerne sender folk fra et høyere nivå, som første viseutenriksminister Kim Kye-gwan eller viseutenriksminister Han Song-ryol, skriver avisa.

Møtet skal følge avisa finne sted i midten av oktober. Om opplysningene stemmer, blir det andre gang partene møtes i Norge i år.

Det var Dagbladet som først brakte nyheten i Norge. Overfor avisa avslår Utenriksdepartementet å kommentere saken.

– Fra UDs side ønsker vi ikke å kommenter på eventuelle roller for Norge i fred- og forsoningsarbeid, skriver UDs kommunikasjonssjef Frode Overland Andersen på en epost til Dagbladet.

(©NTB)

Mest sett siste uken