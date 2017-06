– Stortinget brøt innkjøpsreglene i milliard-prosjektet

ANNONSE

Saken oppdateres.

– Riksrevisjonen ser det som problematisk at Stortingets presidentskap ikke sørget for å sikre tilstrekkelig kapasitet og kompetanse, til planlegging og gjennomføring av et så stort og komplisert prosjekt, skriver Riksrevisjonens nestleder Karl Eirik Schjøtt-Pedersen i rapporten, ifølge VG.

Tirsdag ettermiddag legger riksrevisor Per-Kristian Foss fram sin rapport etter å ha gransket Stortingets byggeprosjekt i Prinsens gate 26.

Kostnadene i prosjektet har sprukket med hele 700 millioner kroner, og Stortingets administrasjon, med storingspresident Olemic Thommessen (H) i spissen, har blitt kraftig kritisert for manglende kontroll.

To timer før rapporten blir offentliggjort, velger Thommessen å kommentere kritikken.

- Presidentskapet tar denne kritikken på alvor og vil ta initiativ til at regelverket som skal ivareta god og effektiv gjennomføring av byggeprosjekter i staten, også gjøres fullt ut gjeldende for Stortinget, sier Thommessen.

Samtidig pekes det i rapporten på utfordringer knyttet til Stortingets styring, planlegging og organisering av prosjektet, spesielt i en tidlig fase.

