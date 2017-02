- USA avlyser møte med Nord-Korea etter drapet på Kim Jong-nam

ANNONSE

Det uoffisielle møtet skulle ha funnet sted i neste uke i New York, med representanter fra Nord-Korea til stede.

Men utenriksdepartementet har nå besluttet å nekte visa for diplomater fra Pyongyang, skriver Washington Post, som siterer anonyme kilder med kjennskap til beslutningen.

Les også: Indonesia: - Kvinne fikk 750 kroner for å drepe Kim Jong-nam med gift

Planlagt møte

Møtet var planlagt av Donald Zagoria, en høytstående ansatt i organisasjonen National Committee on American Foreign Policy og som ifølge Wall Street Journal tidligere har vært involvert i tilrettelegging av bakromssamtaler med Nord-Korea.

Begge avisene skriver at den nordkoreanske delegasjonen skulle ha blitt ledet av Choe Son-hui, som har ansvar for USA-relaterte saker ved utenriksdepartementet i Pyongyang.

Les også: Dette er Doan (28) - mistenkt for deltakelse i drapet på diktator-halvbror Kim Jong-nam

- Drept med nervegift

Fra USAs side skulle Robert Gallucci, tidligere forhandler under 1994-samtalene med Nord-Korea, ha deltatt, samt Victor Cha, som var ansvarlig for Asia-saker i daværende president George W. Bushs sikkerhetsråd.

Beslutningen om å avlyse møtet ble ifølge avisene tatt etter at malaysisk politi fredag bekreftet at Kim Jong-nam ble drept med nervegiften VX, som står på FNs liste over masseødeleggelsesvåpen.

Les også: Nervegift funnet på Kim Jong-nams ansikt

Han døde 13. februar, kort tid etter å ha blitt angrepet med den giftige væsken av to kvinner på flyplassen i Kuala Lumpur.

Gjennomsøker flyplassen

Malaysisk politi har beordret søk etter giftige kjemikalier på flyplassen i Kuala Lumpur, 13 døgn etter at Kim Jong-nam ble drept med nervegiften VX.

Søk etter mulige giftige kjemikalier eller andre farlige substanser starter klokken 1 natt til søndag (klokken 18 søndag norsk tid), opplyser malaysisk politi.

Les også: Nord-Korea: – Kan ikke stole på ambassadør-etterforskning

Atomeksperter og eksperter innen radioaktiviteter blant dem som skal delta i gjennomsøkingen, heter det i meldingen.

Vært åpen siden drapet

Søket kommer i stand etter at det fredag ble kjent at nervegiften VX, som er kategorisert som masseødeleggelsesvåpen av FN, ble brukt på flyplassen for å ha drept Kim Jong-nam, den nordkoreanske lederen Kim Jong-uns halvbror.

Les også: Malaysia i diplomatisk oppgjør med Nord-Korea

Flyplassen har vært åpen alle dagene etter drapet som skjedde mandag 13. februar, noe som har skapt bekymring for hvorvidt andre passasjerer har blitt eksponert for farlige stoffer.

(©NTB)