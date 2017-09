100.000 var i sentrum, én ble satt i fyllearresten

- Dette har gått over all forventning, politiet er kjempefornøyde.

(Bergensavisen): Det sier operasjonsleder i Vest politidistrikt, Frode Kolltveit, til BA ved 23-tiden søndag kveld.

Tidligere i kveld meldte BA om kaos på Bystasjonen når titusenvis av mennesker skulle ut av sentrum samtidig. Etter at medaljeseremonien var over, gikk det en kø av mennesker gjennom Marken og Kaigaten til Bystasjonen.

Køene til bybanen og alle skyttelbussene var lange, men ifølge politiet foregikk uttransporteringen av alle menneskene veldig fint.

– Med tålmodighet og godt arbeid av politi, vakter og de som driver transport, har dette gått bortimot smertefritt, mener Kolltveit.

Nesten ikke noe trøbbel

Han sier politiet ikke har fått noen sure telefoner fra folk som var misfornøyde med trafikkavviklingen.

– Det ble litt venting, både for å komme seg med på bussene, men også for bussene ble det litt trangt om plassen. Det var veldig mange busser som skulle ut fra Bystasjonen på samme tid. På et tidspunkt ble dessuten bussene holdt tilbake fordi kronprinsparet skulle ut av sentrum, men også det gikk fint, sier Kolltveit.

Ingen har klaget på trafikken, og nesten ingen har skapt trøbbel på andre måter heller.

– En 35 år gammel mann ble innbragt like før klokken 1830. Han var ruset og gikk og surret og var pågående i området rundt Torgallmenningen. Han fikk et pålegg om å holde seg borte fra sentrum som han ikke overholdt. Han sover nå ut rusen i drukkenskapsarresten, sier operasjonslederen.

Folk i godt humør

Bortsett fra denne mannen, har et par personer blitt tatt hånd om av helse på grunn av rus, og en mann ble pågrepet utenfor Straxhuset søndag ettermiddag i 1530-tiden.

– Det er virkelig imponerende hvor smertefritt denne dagene har forløpt med tanke på hvor mye folk som har vært samlet i sentrum. Det har ikke vært noe bråk og tøys, men folk har vært i godt humør. Politiet har kunnet konsentrere seg om vakthold og sperringer og ikke måttet ta hånd om ordensforstyrrelser. Det er rett og slett gledelig, sier Kolltveit fornøyd.

