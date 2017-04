ANNONSE

Det skriver avisen lørdag kveld.

Jenta ble meldt savnet da hun ikke kom hjem fra skolen fredag ettermiddag. Lørdag fikk familien beskjed om at jenta er blant de fire døde.

– Vi fikk i ettermiddag beskjed om at hun hadde omkommet, sier en av jentas pårørende.

Ti personer er fortsatt innlagt på sykehus etter angrepet fredag ettermiddag, fire av dem med alvorlige skader.

På vei hjem fra skolen



11-åringen tar vanligvis bussen fra skolen og inn til Stockholm sentrum, der hun bytter til t-banen.

- Hun bruker alltid å reise den veien og det er en naturlig plass for henne å være på. Hun kjenner området godt, sa en av jentas slektninger til Expressen.

Jenta hadde avtalt å treffe moren ved t-banestasjonen, og de snakket sammen på telefonen like før klokken tre fredag ettermiddag.

- Kjempeøft at det tok så lang tid



I timene etter terrorangrepet lette jentas familie desperat etter henne. Samtidig etterlyste de henne i sosiale medier.

Senere var politiet hjemme hos familien for å ta DNA-prøver i hjemmet. Lørdag fikk de altså beskjed om at datteren var blant de fire døde etter terrorangrepet.

- Beskjeden kom midt på dagen i dag. Det er kjempetøft at det tok så lang tid. Nå pågår det et sorgarbeid for mammaen, sier en kusine av jentas mor.

