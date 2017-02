11. september-angriper: - USAs utenrikspolitikk har skylden for alt

ANNONSE

I et 18 sider langt brev til "slangens hode, Barack Obama, leder av undertrykkelsens og tyranniets land", skriver Khalid Sheikh Mohammed at 11. september-angrepene var et direkte svar på USAs utenrikspolitikk og på at uskyldige mennesker har blitt drept som følge av USAs handlinger.

Brevet ble påbegynt i 2014 og er datert 8. januar 2015. Det tok nesten ytterligere to år før Obama fikk det i hendene, i løpet av de siste dagene før han gikk av, etter at en militærdommer beordret Guantanamo-basen, der Mohammed er fengslet, til å frigjøre brevet.

– Guddommelig hjelp

– Det var ikke vi som startet krigen mot deg 11. september. Det var du og dine diktatorer i vårt land som gjorde det, skriver Mohammed.

Gud var på kaprernes dag på den skjebnesvangredagen da fly ble styrt inn i tvillingtårnene i New York, i Pentagon og et jorde i Pennsylvania, heter det i brevet.

– Allah bisto oss i å gjennomføre 9/11, i å ødelegge kapitalismens økonomi, i å ta deg med buksene på knærne, og ved å avdekke hykleriet av din langvarige påstand om demokrati og frihet, skriver Mohammed.

Gleder seg til døden

Sammen med brevet, har Mohammed vedlagt et 51 sider langt skrift som han har kalt "Skal jeg dø når korsfarerne iverksetter dødsdommen? Sannheten om døden", illustrert med et bilde av en renneløkke.

Han slår fast at han kommer til å dø lykkelig hvis han blir dømt til fengsel på livstid, og at han kommer til å bli enda gladere hvis han blir dømt til døden, for da får han møte Allah, profetene og "mine beste venner som du så urettferdig har drept rundt omkring i verden, og jeg får møte Osama bin Laden", skriver Mohammed.