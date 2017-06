129.000 nordmenn har ikke nedbetalt fjorårets ferie

ANNONSE

Sommerferien nærmer seg med stormskritt, og rekordmange nordmenn vender snuten mot varmere strøk. Selv om en del nordmenn ikke har råd til å unne seg en kostbar ferie, er det likevel mange av dem som velger å dra på ferie ved hjelp av lånte penger.

En fersk forbrukerundersøkelse utført av Sparebank 1, viser at 129.000 nordmenn ennå ikke har nedbetalt gjeld som ble tatt opp i forbindelse med fjorårets ferie. I tillegg er det 49.000 nordmenn som ikke vet om gjelden etter fjorårets ferie er nedbetalt.

- Mange bruker kredittkort på ferie, og det kan være ganske smart. Men det er en del som reiser på ferie uten å ha råd til det. De bruker kredittkort fordi det er en måte å få ferie på. Det er en dyr og farlig måte å bruke kreditt på. Sommeren er en dårlig tid å stifte ny gjeld, sier forbrukerøkonom i Sparebank 1, Magne Gundersen, til Nettavisen.

425.000 må kanskje låne penger

Ifølge undersøkelsen må de færreste låne penger til årets sommerferie. Fire prosent svarer at de er nødt til å låne penger til ferien, mens syv prosent svarer at de kanskje må låne penger eller ta ferien på kreditt.

Det vil si at om lag 425.000 nordmenn må helt sikkert eller kanskje ta opp lån for å betale sommerferien.

- Dette er overraskende tall. Sommerferien kommer aldri som noen overraskelse. Den kommer som regel i juni eller juli hvert år, sier Gundersen, som også er kjent fra «Luksusfellen» fra TV3.

Rundt 30 prosent av dem som vurderer å låne penger eller bruke kredittkort til å betale ferien, svarer i undersøkelsen at de nedbetaler gjelden enten før ferien starter eller innen en måned etter ferien.

18 prosent (74.000 nordmenn) av dem som skal eller vurderer å betale ferien med lånte penger, regner med å bruke et halvt år på å nedbetale gjelden. Ni prosent regner med å bruke over ett år på å nedbetale gjelden.

- En god del av dem som bruker kredittkortet til å betale ferien, betaler ned med en gang. Det er greit å bruke kredittkort til å betale en ferietur i mai og nedbetale når du får feriepenger. Det kan være fornuftig. Men de som skal vente et halvt år eller et helt år, eller ikke vet når de skal nedbetale - det er dem jeg er bekymret for, sier Gundersen.

- De bare låner penger fordi det er enkelt å låne penger på kreditt. Men det er ikke så enkelt å betale tilbake. Hvis du låner penger uten å ha en plan for nedbetaling, ser jeg på det som et uttrykk for en dårlig holdning til personlig økonomi.

- Økonomien står for fritt fall

- Hva kan konsekvensene være, Gundersen?

- Da blir konsekvensene at det bygger seg opp kostbar gjeld som man kan klare å skyve på i mange år. Man kan lure seg selv til å tro at man har ganske god kontroll. Men en dag kommer du dithen at du ikke klarer å betjene gjelden du har.

Gundersen sier det fort kan bli en stor belastning for deg og familiemedlemmer om du bare velger å bare betale minimumsbeløpet på kredittgjelden over lengre tid.

- Man får sjokk når man ser hvor dyrt dette blir, sier han.

- Du kan risikerer å måtte utsette viktige ting som å fikse taket på huset eller bytte ut en gammel bil. Når gjelden går til inkasso og du får betalingsanmerkninger, står økonomien for fritt fall, og du står i fare for å miste huset ditt. Dette kan være en stor belastning.

Forbrukerøkonom i Sparebank 1, Magne Gundersen, er kjent fra «Luksusfellen» fra TV3.

- Slutt å ta opp nye lån

- Hvilke råd har du til nordmenn som har samlet opp stor kredittgjeld, Gundersen?

- Slutt å ta opp nye lån og kreditter, få ned forbruket ditt og du må gjerne samle lånet ditt for å få bedre oversikt, men da må du sørge for at du får en lavere rente enn du har fra før.

Videre ramser Gundersen opp en rekke relativt enkle grep man kan ta for å få ned forbruket sitt: Avslutt alle abonnementer på diverse strømmingstjenester, slutt å handle dyre klær og slutt å kjøpe ferdigmat. Lag middagen selv!