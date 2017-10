14-åring ble påkjørt og døde på sykkeltur med klassen

Sørgende medelever møttes til minnemarkering fredag kveld – på stedet der en 14 år gammel gutt døde etter å ha blitt påkjørt på sykkeltur med klassen i Drammen.

14-åringen var fra Lier og gikk ifølge Drammens Tidende på niende trinn ved Høvik skole. Han var på sykkeltur med klassen da han ble påkjørt av en lastebil idet han syklet over Holmenbrua i Drammen. Ulykken skjedde fredag morgen. Årsaksforholdene var ifølge politiet uklare fredag kveld.

Les også: Syklist omkommet i Drammen

17 medelever og lærere var øyenvitner til hendelsen og er sterkt preget. Fredag kveld møttes skolekamerater og medelever på stedet for ulykken for å minnes 14-åringen og være sammen i sorgen. Politiet stengte bruene ut til Holmen for trafikken under minnemarkeringen.

Skoleeleven omkom etter påkjørsel med lastebil.

– Dypt tragisk

– Det blir anledning til å tenne lys og legge ned blomster ute på Holmennokken for dem som ønsker det, skrev skolen på Facebook.

Både pårørende og vitnene blir ivaretatt av kriseteam. Skolen er åpen fredag ettermiddag og kveld. Den vil også holde åpent både lørdag og søndag fra 12 til 16 slik at alle som vil kan samles der. Det vil være psykososialt helseteam på plass når skolen holder åpent.

– Først og fremst er dette en dypt tragisk hendelse. Min medfølelse går til alle pårørende og involverte, sier ordfører Gunn Cecilie Ringdal i Lier kommune til NTB.

– Veldig preget

– Alle er veldig preget av den tragiske ulykken. For oss er det viktig at vi legger en plan videre for hvordan vi skal bistå i dagene som kommer, sier kommunalsjef Synnøve Tovsrud til Drammens Tidende.

Kommunen konsentrerer seg nå om å ivareta de involverte og sørge for oppfølging.

Påkjørt av lastebil

Politiet bekrefter at eleven ble påkjørt av en lastebil. Lastebilsjåføren ble rutinemessig tatt med til legevakten for en utvidet blodprøve.

Ifølge politistasjonssjef Øyvind Aas, blir lastebilsjåføren tatt vare på av arbeidsgiveren sin.

– Man kan tenke seg hvordan han har det nå. En helt forferdelig hendelse å være oppe i, sier politistasjonssjefen til Drammens Tidende.

Politiet arbeider med å klargjøre hendelsesforløpet.

(©NTB)

Mest sett siste uken