Det var her, under skiltet "Arbeit macht frei", at de 14 nakne menneskene hadde lenket seg sammen etter å ha slaktet en sau. Foto: Tor Richardsen / NTB scanpix

14 nakne mennesker arrestert for å ha slaktet sau i Auschwitz

14 kvinner og menn er innbrakt av politiet etter at de kledde seg nakne, slaktet en sau og lenket seg sammen i den tidligere konsentrasjonsleiren Auschwitz.