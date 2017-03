15-åring manipulert og presset til tilståelse

ANNONSE

– Han ble grillet i en time og 54 minutter uten pause, uten forsvarer og uten verge til stede. Avhøret var sjokkerende. Det var uvirkelig å se at politiet brukte slike metoder, sier guttens forsvarer, advokat Inger Marie Sunde, til NRK.

Sammen med fire andre, var den da 15 år gamle gutten innledningsvis siktet for forsøk på voldtekt av en lagkamerat på idrettslaget. Alle ble frifunnet i Stavanger tingrett. Retten kritiserer avhøret, der 15-åringen tilsto: "Retten er enig i at det hefter betydelige mangler ved avhøret, herunder også hva gjelder objektiviteten ved gjennomføringen av dette".

Norges fremste ekspert på politiavhør og avhørsmetoder, Asbjørn Rachlew, var oppnevnt som sakkyndig under rettssaken. Han får assosiasjoner til hvordan etterforskere jobbet for flere tiår siden, med metoder som politiet for lengst har forlatt.

Ulovlig avhør

– Avhøret er ulovlig og det bryter med menneskerettighetene. Etterforskeren skulle ha gutten til å tilstå, og han var villig til å bruke press og manipulasjon for å få det til, sier han.

Etterforskeren startet avhøret med å si at: «De andre guttene bruker ikke forsvarer. Den eneste forskjellen er at det tar mer tid.»

– Politimannen brukte fem-seks sekunder på å fortelle denne gutten at han ikke trengte å forklare seg for politiet, så brukte han to timer på å si "nå må du fortelle sannheten fra a til å. Jeg vil ikke ha noe tullsnakk," sier Rachlew.

Tar kritikk

Påtaleleder i Sør-Vest politidistrikt, Kristin Nord-Varhaug, sier de tar kritikken på alvor, men hun er ikke enig i at det var bevisst å ikke ha forsvarer eller verge med i avhøret.

– Politiet reiste hjem til gutten, og moren hans fikk mulighet til å bli med i avhøret, men takket nei, sier Nord-Varhaug.

– Sett i ettertid burde han ha hatt en forsvarer med seg. Slik jeg ser det, var det ikke slik at vi ikke ville at det skulle være med forsvarer, men at man vurderte det der og da at det ikke var nødvendig, sier hun.

Menneskerettighetsdomstolen har fastslått at unge lovbrytere skal ha bistand av forsvarer selv om de takker nei, fordi det kan være tvil om de forstår fullt ut anklagene som rettes mot dem, prosessen og hvilke rettigheter de har.

