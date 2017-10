150 massedrap-eksperter ber mediene skjerpe seg

Forskere innen masseskytinger og skolemassakre har signert et opprop med en klar oppfordring til mediene.

På søndag for én uke siden ble 59 mennesker drept og hundrevis skadd da en masseskytter åpnet ild fra en hotellsuite i 32. etasje mot 22.000 publikummere på en konsert i Las Vegas.

Motivet bak den grufulle massakren er ennå ikke kjent. Men forskere og eksperter på masseskytinger i USA mener søken etter berømmelse ofte er et tilbakevende motiv blant dem som begår masseskytinger eller skolemassakre.





Prinsipielt standpunkt

Nå har 150 forskere, som har spesialisert seg på skolemassakre og masseskytinger, signert et opprop der de ber mediene slutte å publisere navn og bilder av disse massedrapspersonene. Voldsforsker ved politihøgskolen, Ragnhild Bjørnebekk, er eneste nordmann som har signert oppropet.

- Vi oppfordrer dere på det sterkeste til å ta et prinsipielt standpunkt i deres fremtidige dekning av massedrapspersoner, som potensielt kan redde liv. Ikke navngi gjerningspersonen; Ikke bruk bilde eller liknende av gjerningspersonen; slutt å bruke navn, bilder eller liknende av tidligere gjerningspersoner: og rapporter alt annet om disse forbrytelsene i så stor detalj som ønskelig, lyder et åpent brev som er adressert til mediene.

- Som forskere, professorer og politieksperter, er vi ikke enige om alt. Men vi er alle enige om at det er viktig å slutte å gi masseskyttere, som søker berømmelse, den oppmerksomheten de ønsker seg, lyder brevet.

Et søk på navnet til gjerningspersonen bak Las Vegas-massakren, gir over 20 millioner treff på Google.

- Mediene belønner masseskyttere

Oppropet er basert på en vitenskapelig artikkel som ble publisert i tidsskriftet Sage bare noen uker før massakren i Las Vegs.

«Det å publisere gjerningspersonenes navn og bilder, gir dem akkurat det de ønsker seg, oppfordrer fremtidige oppmerksomhetssøkende gjerningspersoner og ser ut til å øke sannsynligheten for en smitteeffekt og copycat-effekt,» lyder artikkelen «Don’t Name Them, Don’t Show Them, But Report Everything Else».

«Mediedekningen av masseskyttere belønner dem ved å gjøre dem berømte, og tilbyr et tydelig insitament (drivkraft red.anm.) for fremtidige gjerningspersoner til å angripe. Mange av disse risikoutsatte individene erkjenner at det å drepe et stort antall menn, kvinner og barn, vil garantere dem berømmelse. De tror at navnene og ansiktene deres vil pryde aviser, TV, magasiner og internett, og beklageligvis har de rett.»

Våpenlover og mental helse

Artikkelforfatterne Adam Lankford og Eric Madfis skriver at selv om tidligere forskning viser at strengere våpenlover kan redusere omfanget av masseskytinger i USA, er det lite som tyder på at det er politisk mulig med fremskritt innen våpenlovgivningen. Videre skriver artikkelforfattere at det også er vanskelig å ha en psykisk helse-tilnærming på problemet.

«Tidligere forskning viser at mange masseskyttere sliter med mentale problemer og suicidale tendenser, men fra et risikovurderingsperspektiv, er denne informasjonen langt fra nok til å identifisere fremtidige angripere,» lyder artikkelen.

«Et område hvor det imidlertid virker som at det kan gjøres store framskritt, er mediedekningen av disse gjerningspersonene,» konkluderer artikkelen.

