Den omtalte knoppsvanen «Havnesjefen» i Os i Bergen, skal ha angrepet enda en jente, ifølge lokalavisen Midtsiden.

Ifølge avisen som VG siterer skal svanen ha angrepet en 16 år gammel jente onsdag ettermiddag. Svanen skal ha hakket etter jenta, og gikk så løs på både henne og båten hun satt i, med nebb og vinger. Da svanen kom seg oppi båten, fikk jenta panikk, hoppet ut i vannet og svømte til land.

Svanen har over lang tid skapt trøbbel i havnebassenget i Os. Etter at den i slutten av juni dro en barnehagejente under vann, hadde mange fått nok, og kommunen bestemte at den skulle avlives.

Flere dyrevernere ønsker å verne om svanen og har engasjert seg for at den skal få et nytt liv et annet sted. Mandag utsatte kommunen avlivingen med to uker.

