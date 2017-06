16-åring siktet for drap på Uber-sjåfør

ANNONSE

Påtalemyndigheten beskrev det angivelige hendelsesforløpet i et rettsmøte onsdag. Jenta skal klokka 3 natt til tirsdag ha gått rolig ut av en Walmart-butikk i en Chicago-forstad, med en machete og en kniv hun hadde stjålet. Deretter satte hun seg i Uber-bilen hun hadde bestilt, og etter to minutter av kjøreturen begynte hun å stikke sjåføren, 34-årige Grant Nelson, ifølge aktoratet.

Nelson klarte å manøvrere bilen til siden av veien, kom seg ut og ropte om hjelp. 16-åringen hoppet inn i forsetet og kjørte av gårde med bilen. Etter å ha kjørt inn i en midtdeler, stakk hun av til fots.

Nelson ble funnet av politiet og døde på sykehuset av skadene han ble påført. Han rakk å gi politiet et signalement av gjerningspersonen. På telefonen hans sto det at den siste passasjerene hans het Eliza. Kort tid etter ble 16 år gamle Eliza Wasni pågrepet mens hun var i ferd med å ta av seg en blodig t-skjorte.

Dommeren besluttet onsdag at Wasni skal settes i varetekt uten mulighet for løslatelse mot kausjon. 16-åringen er siktet for overlagt drap.