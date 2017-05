17 fanger drept i rømning i Papua Ny-Guinea

ANNONSE

Mandag melder den lokale avisen Post-Courier at 57 fanger slapp unna og tre andre ble funnet etter rømningen fra Buimo fengsel i byen Lae fredag.

Politiet i Lae advarer innbyggerne om at de kan forvente en økning i kriminalitet, og ber dem være på vakt.

- Dette er brysomme mennesker og vil være en trussel for samfunnet, sier politisjef Anthony Wagambie til avisen. Ifølge Wagambie var disse fangene i arresten for alvorlig kriminalitet i påvente av rettssak.

Politiet sier de planlegger en aksjon for å finne de rømte fangene. Buimo fengsel er et av landets største fengsler og har tidligere blitt kritisert for å være overfylt og for dårlige forhold. I januar ble det rapportert at fengselet som er ment for totalt 400 personer, holdt 384 straffedømte og 476 varetektsfengslede fanger.