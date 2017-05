ANNONSE

Ballonger hører med på festdagen 17. mai, men hva med gassballonger?

– Helium bør brukes til å undersøke barn med kreft, sier Aslaksen, som er sjef for radiologisk avdeling. Der er de i stadig større grad avhengig av edelgassen helium, sier han til Bergens Tidende.

Helium kjøler ned magnetene i MR-maskine og uten den gassen må maskinene gå over til svakere magneter som gir dårligere billedkvalitet, ifølge legen.

– For meg er dette et spørsmål om bruke en knapp naturressurs på best mulig måte, sier Aslaksen.

Forbud i tre byer

I Drammen, Porsgrunn og Skien har 17. mai-komiteene nedlagt forbud mot salg av heliumballonger.

– Helium er et begrenset grunnstoff, og plasten ender opp i naturen, har leder Haavard Gjestland i 17. mai-komiteen i Porsgrunn uttalt til Telemarksavisa.

Plastforurensing samt skader på dyr og natur nevnes som årsak, men Gjestland sier også at ballongselgerne ikke er ønsket i byen:

- 150 kroner per stykk

- Det er ingen kontroll på salget og pengene går rett i lomma. Når det gjelder ballonger selger de dem for 100–150 kroner for én, mens det koster slikk og ingenting å lage denne ballongen, og fylle den med gass. Utgiften er kanskje en tier.