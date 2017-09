18-åring pågrepet for bombeangrepet i London

Britisk politi pågrep lørdag formiddag en 18 år gammel gutt i forbindelse med bombeangrep på Londons T-bane fredag.

Mannen ble pågrepet i havneområdet i Dover av politiet i Kent, ifølge BBC og The Telegraph. Politiet sier at det er en viktig pågripelse.

Krimteknikere undersøker T-banevognen etter terrorhendelsen på stoppet Parsons Green vest i London.

Ingen ble drept, men 29 mennesker ble skadd da en bombe gikk av på en T-bane-vogn i London fredag morgen.

Britiske myndigheter fastslo at det dreide seg om et terrorangrep og hevet beredskapsnivået til «kritisk», og politiet har siden drevet klappjakt på dem som plantet bomben.

Lørdag morgen var politiet ennå ikke sikre på om mer enn en person sto bak angrepet, som var det femte terrorangrepet på seks måneder i Storbritannia. IS har imidlertid påtatt seg skylden for angrepet.

Eksplosjonen på T-banevogna ved Parsons Green-stasjonen utløste en «vegg av ild» gjennom vogna. En rekke personer fikk brannskader, og andre ble skadd da de ble trampet ned av folk som stormet ut av undergrunnen i full panikk.

At trusselnivået er hevet til «kritisk», innebærer at hundrevis av soldater blir satt inn for å hjelpe politiet på offentlige steder over hele landet.

Bomben befant seg i en hvit bøtte, pakket med spiker, som var gjemt i en handlebag fra supermarkedkjeden Lidl. Bøtta er delvis intakt, noe som tyder på at bombeeksplosjonen bare var delvis vellykket.

Trolig er det grunnen til at ingen ble drept, og at ingen av dem som ble skadd, har livstruende skader.

Stasjonen Parsons Green ble lørdag morgen gjenåpnet for vanlig trafikk.

Les også: IS tar ansvaret for bomben i London



Mest sette video idag