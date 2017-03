19-åring erkjente straffskyld for drap på asylmottak

ANNONSE

Den 17 år gamle eritreiske jenta ble knivstukket og døde av skadene om kvelden 19. november 2015. Drapet skjedde på Sunndal asylsøkermottak, der jenta bodde.

Tiltalte, som da var 18 år gammel, stakk fra åstedet etter knivstikkingen. Han bodde ikke på asylmottaket, men ble pågrepet ikke lenge etter, og allerede i de første politiavhørene fortalte han at han hadde drept jenta.

19-åringen er tiltalt for overlagt drap og erkjente straffskyld i Nordmøre tingrett da saken startet mandag. Han skal nå huske mye mer enn i tidligere avhør, og han forklarte i detalj om hva som skjedde, ifølge NRK.

Forsvareren hans, advokat Jørgen Riple, opplyser til NTB at de mener at drapet ikke var overlagt, og vil derfor be om at 19-åringen dømmes for forsettlig drap.

– Vi kommer derfor til å prosedere på lengden av straffereaksjonen, sier Riple.

17-åringen ble stukket 36 ganger med kniv forskjellige steder på kroppen. Hun døde av skadene etter kort tid.

Saken er beregnet å være ferdig på onsdag.