19-åring fikk 18 års fengsel for asyldrap på Sunndalsøra

Fengselsstraffen er i tråd med statsadvokat Ingvild Thorn Nordheims påstand. Forsvarer Jørgen Riple ba om at hans klient skulle dømmes til tolv års fengsel.

17 år gamle Frutuna Tsegay ble drept på asylmottaket i Sunndalsøra 19. november 2015. 19-åringen knivstakk 17-åringen 36 ganger og forklarte i retten at det skjedde på impuls da hun gjorde det slutt.

Den unge mannen har forklart at han tok fly fra Stavanger til Trondheim på drapsdagen. Der kjøpte han en kniv før han reiste videre til asylmottaket i Sunndal der kjæresten bodde.

I retten forklarte han at han husker at han dro fram kniven og stakk. Deretter svartnet det for ham.

– Vi mener det var en planlagt reise der han kjøpte en kniv som var drapsvåpen. Vi mener det var en veloverveid og planlagt handling at han skulle drepe henne da han kom til Sunndalsøra, sa Nordheim.

Den 19 år gamle mannen er også dømt til å betale 200.000 kroner til Frutuna Tsegays mor i oppreisingserstatning. Det er i tråd med kravet fra bistandsadvokat Anne-Marie Berg.