20 mennesker pisket for å ha spist under ramadan

Iranske politimyndigheter i byen Qazvin har opprettet 90 saker mot personer som skal ha blitt pågrepet for å ha spist og drukket under fasteperioden i den muslimske høytidsmåneden ramadan.

Det melder det statsstyrte, iranske nyhetsbyrået Mehr. Nyhetsmeldingen er gjengitt av Iran Human Rights.

Ifølge påtalemyndigheten i Qazvin, ble 20 personer idømt straffer som pisking og bøter samme dag som de ble arrestert for handlingen.

Straffen skal også ha blitt utført samme dag.

- Det er ikke sjeldent at dette skjer, men det er ikke så ofte det havner i nyhetene, sier leder for Iran Human Rights, Mahmood Amiry-Moghaddam, til Nettavisen.

- Det som er spesielt, er at de har blitt arrestert, dømt og straffet på samme dag. Dette er ikke et rettssystem anno 2017. Det å straffe noen med piskeslag fordi de spiser under ramadan, er umenneskelig. Dette er nok et ledd i et umenneskelig system hvor alt skal kontrolleres av staten, hva du har på deg og når og hvor du spiser, sier Amiry-Moghaddam.

- En totalitær ideologi

Flere iranske medier har publisert bilder av det som angivelig er unge iranere som blir arrestert for å ha spist på offentlig sted under ramadan.

I fastemåneden ramadan, som i år varer fra 26. mai til 24. juni, skal muslimer avstå mat og drikke fra soloppgang til solnedgang. Iranske myndigheter slår hardt ned på personer som bryter fastereglene på offentlig plass.

- Dette er en totalitær ideologi som ikke nødvendigvis har noe med religion å gjøre. Jeg husker fra min egen barndom i Iran, at bestefar fastet under ramadan, mens andre familiemedlemmer ikke fastet. Jeg vet om veldig mange i Iran, særlig yngre folk, som ikke faster under ramadan, sier Amiry-Moghaddam, som selv er fra Iran.

Mahmood Amiry-Moghaddam er leder for Iran Human Rights.

- Kan risikere 74 piskeslag

I henhold til den islamske straffeloven, vil enhver person som begår «harām» (en syndig handling) på offentlig plass bli idømt to måneders fengselsstraff eller opptil 74 piskeslag.

Iran Human Rights understreker at pisking er tortur og at denne typen straffemetoder bryter med artikkel fem i FNs menneskerettserklæring.

- Disse menneskene er blitt straffet for en så uskyldig handling som å spise og drikke på offentlig sted i hjørnet av en park. Også blir de pisket, sier Amiry-Moghaddam.

Amiry-Moghaddam tror at personene som ble pågrepet, spiste og drakk i parken i protest mot regimet, i et forsøk på å skyve litt på grensene i den islamske republikken.

- Og det er noe myndighetene er redde for. Det å spise i en park er i seg selv ikke noe farlig. Men regimet ser at også sånne uskyldige handlinger bidrar til å true fundamentet i dette totalitære systemet, akkurat som når kvinner nekter å gå i hijab, sier han.