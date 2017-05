ANNONSE

– Vi har dessverre hatt et teknisk problem som medfører at en del ytelser ikke er blitt overført til bank som planlagt. Feilen er identifisert, og vi gjør en ny kjøring i natt. Vi arbeider for at brukerne da vil ha pengene på konto 26. mai. Vi beklager sterkt de ulempene dette medfører, sier økonomi- og styringsdirektør i Nav, Geir Axelsen, til Bergens Tidende.

Utbetalingene gjelder svangerskapspenger, pleiepenger, omsorgspenger og opplæringspenger. I tillegg er feriepengeutbetalinger forsinket.

Axelsen i Nav opplyser til Bergens Tidende at den tekniske svikten rammer 207.000 personer.

