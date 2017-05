23 drept i angrep mot buss med kristne i Egypt

ANNONSE

Bussen var på vei til Anba Samuel-klosteret nær byen Minya 250 kilometer sør for Kairo da den ble angrepet av væpnede menn fredag.

23 mennesker er bekreftet drept og 25 er såret i angrepet, opplyser guvernøren i Minya-provinsen.

Det bor rundt 10 millioner koptere i Egypt, der de utgjør rundt 10 prosent av befolkningen.

De aller fleste tilhører den koptisk-ortodokse kirken, som siden 1990-tallet har vært den største kristne minoritetskirken i den islamske verden.

Spenningen mellom den kristne minoriteten og den muslimske majoriteten har økt i Egypt siden kopternes pave Tawadros II ga sin støtte til militærkuppet i 2013.

I april ble 45 mennesker drept i angrep mot to koptiske kirker i Egypt. Den ytterliggående islamistgruppa IS påtok seg ansvaret for angrepene.

(©NTB)