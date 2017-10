- Kunne ha skrevet mange flere.

Politiet i Trondheim er skuffet over resultatene etter at de gjennomførte to sykkelkontroller tirsdag morgen, skriver Adresseavisen.

På to ulike steder - i Innherredsveien ved Lademoen kirke og i krysset mellom Kjøpmannsgata og Olav Tryggvasons gate - sjekket politiet om syklistene overholdt trafikklysene ved 07-draget tirsdag morgen.

Til sammen ble 23 syklister ilagt bøter på 1150 kroner for å sykle på rødt lys.

- Vi kunne ha skrevet mange flere, men vi hadde ikke flere penner å skrive med. Det virker som at de er helt i sin egen verden når de kommer mot rødt lys, sier operasjonsleder Bjørn Handegard i Trøndelag politidistrikt til Adressa.

Politiet varsler nå flere kontroller.

- Da setter vi på flere folk. For det ser ut som at folk overser det røde lyset fullstendig. Boten er på 1150 kroner, så det lønner seg å stå opp ett minutt før i stedet, sier Handegard til avisa.

