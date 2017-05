25 evakuert etter kraftig brann i trehusbebyggelsen i Halden

ANNONSE

Politiet har evakuert 25 personer fra adresser knyttet til kvartalet med Oscars gate.

- Det er snakk om flere gårder som er evakuert, det er foreløpig ingen melding om personskade. Det var full brann da brannvesenet kom til stedet, og vi har ikke fått melding om at de har kontroll ennå, uttalte operasjonsleder Terje Marstad i Øst politidistrikt til NTB klokka 03.40.

I en Twitter-melding klokken 04.15 melder politiet at brannvesenet har kontroll å brannen.

Tidligere på natta fikk politiet inn noen titalls meldinger fra folk som hadde våknet av et kraftig smell. Siden de bodde spredt utover et stort område i Halden, satte politiet inn seks patruljer pluss ambulanser og brannvesen i søket for å finne ut hvor smellet kom fra:

- Nå prioriterer vi brannen, og vi kan ikke utelukke at det er en sammenheng mellom det eksplosjonsartede smellet som ble hørt og brannen, sier Marstad.

