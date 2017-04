27-åring dømt for overgrep mot barn

ANNONSE

Dommen i Sør-Trøndelag tingrett er i tråd med aktors påstand, melder NRK.

Saken settes i sammenheng med den større Dark Room-operasjonen mot seksuelle overgrep, som politiet i Bergen innledet i 2015.

27-åringen dømmes blant annet for å ha hatt seksuell omgang med barn under 16 år, samt for å ha oppbevart 4.600 bilder og 9 timer med film som viser overgrep mot barn eller som seksualiserer barn.

Ifølge NRK er 27-åringen også tidligere dømt for overgrep mot barn.

