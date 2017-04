273 togforsinkelser eller innstillinger hver dag i 2016

ANNONSE

Tar man med innstillingene i den drøye måneden streiken pågikk, øker tallet til 273, mens det i 2015 var 236, skriver VG , som har gått gjennom samtlige persontogavganger i Norge for å måle punktligheten.

Signalfeil er den suverent vanligste årsaken til innstillinger, fulgt av feil på togmateriell og problemer med kontaktledningen som gir togene strøm. På spørsmål om hvorfor problemet øker tross forholdsvis store bevilgninger til jernbanen, svarer Bane Nor at det er et stort etterslep på vedlikehold.

- 2016 var det første året at etterslepet ble kuttet. Bedringer skjer ikke over natten. Dette krever fortsatt grundig og langsiktig arbeid, sier Victor Hansen som er direktør for kunde- og trafikkinformasjon i Bane Nor. Statsforetaket, som er Jernbaneverkets arvtaker, påpeker i en pressemelding at de teller annerledes enn VG, som også tar med forsinkelser som blir kjørt inn underveis. Bane Nors målinger viser en punktlighet på 91 prosent for de avgangene som ble kjørt i fjor, omtrent det samme som i Sveits.

