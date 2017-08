300 kommuner er uten hurtigladere

Norge er allerede blant de fremste elbillandene i verden, men 300 av landets kommuner mangler hurtigladere.

Det er omtrent 850 hurtigladere til elbil i Norge, men det er behov for 3.000 flere innen 2020, skriver Nationen og viser til beregninger fra Norsk elbilforening.

– Elbilforeningens oversikt viser at fortsatt mangler hele 300 distriktskommuner hurtigladere for elbiler. Tilgang til hurtigladning langs veinettet i hele landet er kanskje den viktigste barrieren for at folk skal velge å skifte til elbil, sier foreningens generalsekretær, Christina Bu.

Det var omtrent 120.000 elbiler på norske veier i første halvår av 2017. Om Norge skal nå utslippskuttsmålene satt av Stortinget, må det øke til rundt 400.000 i 2020, ifølge foreningen.

Elbilforeningen sier det vil koste tre milliarder kroner å bygge 3.000 hurtigladere, en milliard i året fram til 2020.

Stortingets transport- og kommunikasjonskomité vedtok før sommerferien at det skal lages en nasjonal plan for alternative drivstoff, inkludert hurtigladere. Planen skal omfatte områder der det i dag ikke er kommersielt lønnsomt å bygge ut blant annet slike ladere.

(©NTB)