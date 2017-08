31 fiskere i Nigeria drept av Boko Haram

Minst 31 fiskere ble drept av den islamistiske ekstremistgruppa Boko Haram i to separate angrep i Nigeria lørdag.

Angrepene skjedde på to øyer i Tsjadsjøen, opplyser vitner til nyhetsbyrået AFP. Væpnede medlemmer av ekstremistgruppa angrep øyene Duguri og Dabar Wansam lørdag.

– De (Boko Haram) drepte 14 på Duguri og 17 andre på Dabar Wanzam, sa Babakura Kolo, medlem av et lokalt militær som kjemper mot ekstremistgruppa.

Verken det nigerianske militæret eller myndighetene har kommentert angrepet.

Angrepet skjedde en uke etter at militære myndigheter fjernet et forbud mot å fiske i Tsjadsjøen. Forbudet kom som følge av antakelser om at Boko Haram brukte fortjeneste fra fiske til å finansiere væpnede angrep.

Forbudet skapte problemer for flere av innbyggerne nær sjøen, som måtte belage seg på utlevering av mat fra myndighetene og hjelpeorganisasjoner. Da forbudet ble fjernet, tiltrakk det mange fiskere tilbake til området.

Tsjadsjøen er en av Afrikas største innsjøer og grenser til Tsjad, Niger, Kamerun og Nigeria.