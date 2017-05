33 nye Dark Room-saker

ANNONSE

Saken blir oppdatert.

Det er opprettet 33 nye saker tilknyttet Operasjon Dark Room siden 20. november 2016, opplyser Vest politidistrikt i en pressemelding.

- Siden prosjektet startet i januar 2016 har operasjon Dark Room enten opprettet eller etterforsket 84 saker som gjelder seksuelt misbruk av barn. Siden pressekonferansen, som ble avholdt 20. november 2016, er det opprettet 33 nye saker i prosjektet. 13 av disse sakene tilhører Vest politidistrikt og 20 av de nye sakene er sendt til andre politidistrikt. Vi kan ikke kommentere enkeltsaker.

Sakene som er opprettet i prosjektet er av varierende art og omfang.

- De fleste sakene omfatter deling, produksjon eller befatning med overgrepsmateriale. Noen saker gjelder fysiske seksuelle overgrep mot barn eller live-streaming av seksuelle overgrep mot barn bosatt i utlandet.

Formålet med prosjektet OP Dark Room er gjennom en proaktiv tilnærming å avdekke eventuelle overgrep. Inngangsporten i sakene er ofte funn av seksuelle fremstillinger av barn enten i form av tekst eller bilder på nett. Videre etterforskning vil gi svar på om det faktisk har blitt begått fysiske overgrep mot barna.

Live-streaming

- Vi har flere saker som gjelder live-streaming av seksuelle overgrep mot barn, og Kripos bistår oss i etterforskningen av disse sakene.

I 2016 etterforsket Kripos OP Showboys, en live-streaming-sak som de overtok fra Vest politidistrikt.

- Gjennom etterforsking ser vi at både tilbud og etterspørsel av live-streaming av seksuelle overgrep mot barn fra blant annet Filippinene øker, og det er all grunn til å tro at det vil bli flere saker i fremtiden.

Prisen som overgriperne betaler er i utgangspunktet 20 – 50 dollar.

- Vi erfarer at en person ofte kan stå bak svært mange grove overgrep av mange forskjellige barn.

Flere av de fornærmede barna i sakene som OP Dark Room har avdekket er i spedbarnsalderen.

- Mange har blitt grovt misbrukt, og flere av overgrepene fremstår som tortur. Det kan virke som om den geografiske avstanden og bruken av webkamera, gjør at handlingene blir mer brutale.

Sex-turisme

I flere av sakene våre ser polituiet at gjerningspersonene chatter med personer bosatt i utlandet, om å reise til utlandet for å begå fysiske overgrep mot barn. Det chattes om pris og om hva gjerningspersonene skal få lov å gjøre av seksuelle overgrep mot barnet.

- I en av sakene våres har vi i et kryptert beslag funnet beskrivelser av fremgangsmåter og priser for å begå seksuelle overgrep mot barn. Beskrivelsene fremstår som en reiseguide med tips til de som ønsker å reise til utlandet for å begå seksuelle overgrep mot barn.