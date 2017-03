34-åring dømt for sovevoldtekt

ANNONSE

34-åringens forsvarer. advokat Brynjar Meling, sier til Stavanger Aftenblad at dommen allerede er anket til lagmannsretten.

I tillegg til fengselsstraffen er 34-åringen fra Sandnes dømt til å betale kvinnen 150.000 kroner i oppreisningserstatning.

Kvinnen ble med mannen hjem etter en fest i juni 2015. Ifølge avisen legger retten til grunn at fornærmede var svært beruset allerede før hun kom til festen, og at vitner har forklart at hun ble verre og verre utover kvelden.

Kvinnen husker lite, kun bruddstykker, fra den aktuelle kvelden, men hevder at samleiene skal ha skjedd mot hennes vilje. Kvinnen har forklart at hun ved en anledning fikk sagt «slutt» og også slått albuen bakover mot 34-åringen.

"Retten fester lit til fornærmedes forklaring, som fremstår som nøktern og oppriktig", står det i dommen. Der pekes det også på at fornærmedes forklaring støttes av øvrig bevisførsel.

