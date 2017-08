34-åring tiltalt for voldtekt og mishandling av kona

En 34 år gammel tobarnsfar er tiltalt for gjentatte voldtekter og mishandling av kona. Han er også tiltalt for å ha blottet seg for nabobarna.

Ifølge tiltalen har mannen truet ektefellen på livet, nektet henne å gå på skole og beskyldt henne for å selge sex, skriver Bergensavisen.

I mai ble mannen siktet for frihetsberøvelse og seksuelt krenkende atferd etter at han skal ha blottet seg for to nabobarn i seksårsalderen.

«Siktede skal ha hatt en hemmelighet med de fornærmede, herunder lovet at de skal få kjoler, godteri og at han skal ta dem med på kino dersom de holder på hemmeligheten,» står det i en tidligere kjennelse fra Bergen tingrett.

Mannen nekter straffskyld. Dersom han dømmes etter tiltalen, risikerer han å bli utvist fra landet.