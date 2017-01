I fjor kom det 3.460 asylsøkere til Norge. Det er det laveste tallet på nesten 20 år. Her kommer asylsøkere over grensa til Norge over Storskog. Foto: Cornelius Poppe (NTB scanpix)

3.460 asylsøkere til Norge i fjor – rekordmange får bli

Oslo (NTB): I fjor kom det 3.460 asylsøkere til Norge. Det er det laveste tallet på nesten 20 år, ifølge UDI. Samtidig har 12.700 asylsøkere fått opphold, noe som er ny rekord.