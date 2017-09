41-åring fikk redusert voldtektsdom med et halvt år

Den 41 år gamle polakken som ble dømt for å ha voldtatt en kvinne i 70-årene i Bærumsmarka i fjor, fikk redusert straffen med et halvt år i lagmannsretten.

Han ble dømt til fem års fengsel i Asker og Bærum tingrett for å ha voldtatt kvinnen som var på tur i skogen i oktober i fjor. Denne uken gikk ankesaken i Borgarting lagmannsrett, og der endte dommen med at mannen fikk redusert straffen til fire og et halvt års fengsel.

41-åringen har gjennom hele saken nektet straffskyld. Blant de avgjørende elementene var et DNA-spor som ga treff med en prøve fra Østerrike, i tillegg til at mannen bodde litt over en kilometer fra åstedet i Lommedalen.

I dommen heter det at denne typen voldtekt tilsier en straff på tre år og tre måneder, men fordi det i dette tilfellet er snakk om en klar overfallsvoldtekt, skjerpes straffen betraktelig.

Lagmannsretten kom derfor til at en straff på fire år for handlingen alene var riktig. De ytterligere seks månedene tillegges fordi mannen tidligere er dømt til fengsel i sju år for voldtekt av to kvinner i Tyskland.

I tillegg ble det vurdert som særlig skjerpende at voldtekten fant sted på lyse dagen i et mye brukt rekreasjonsområde. Dommen viser også til at slike hendelser kan føre til at kvinner ikke lenger opplever det som trygt å ferdes i skogen alene.

(©NTB)

