43-åring tiltalt for trusler mot Skei Grande

«Du skal forsvinne fra jordens overflate....Hilsen en leiemorder» skrev 43-åringen fra Lørenskog til Trine Skei Grande.

(Romerikes Blad): Nå må han møte i Nedre Romerike tingrett tiltalt for brudd på Straffeloven.

Straffesaken er berammet til 1. november.

– Han erkjenner straffskyld og angrer veldig på at han sendte meldingene. Han hadde en vanskelig tid da han gjorde det. De var ikke ment som så alvorlig truende som det de framstår som, sier 43-åringens forsvarer Lo-Johan Dag Melinder i Advokatfirmaet Elden.

Ifølge Melinder har 43-åringen aldri før eller senere sendt meldinger til noen med et slikt innhold.

Egnet til å framkalle «alvorlig frykt»

En maikveld i fjor sendte mannen, som bor i Lørenskog, denne tekstmeldingen til Venstre-leder Trine Skei Grande via et svenskregistrert telefonnummer:

«Hdi Trine. Innen flyseteavgiften setter inn, skal du være tatt. Vet ikke om du har sett meg? Jeg sto ved siden av deg i går. Du skal forsvinne fra jordens overflate innen avgiften din begynner. Hilsen en leiemorder.»

Han ringte også Venstre-lederen tre ganger. Da anropet ikke ble besvart sendte han ny melding:

«Kan ikke ta telefonen. Da har du noe å glede deg til. Møtes ved arbeidsplassen dine en dag.»

I tiltalen heter det at meldingene var egnet til å framkalle alvorlig frykt hos Trine Skei Grande.

Meldingen ble sendt 18. mai i 2016.

– Jeg tenker at det viktigste for forsvaret side er at det er en gammel sak, sier 43-åringens forsvarer.

Strafferamme på ti år

Lørenskog-mannen er tiltalt etter Straffelovens paragraf 115 for ved bruk av trusler eller på annen rettsstridig måte å ha voldt fare for at et medlem av Stortinget hindres eller påvirkes i sin virksomhet.

Brudd på denne paragrafen har en strafferamme på 10 år. I loven heter det: «Med fengsel inntil 10 år straffes den som ved bruk av makt, trusler eller på annen rettsstridig måte volder fare for at Kongen, Regenten, regjeringen, Stortinget, Høyesterett eller Riksretten, eller et medlem av disse institusjonene, hindres eller påvirkes i sin virksomhet.»

Av lignende saker viser Melinder til en kvinne som kastet en bløtkake laget av barberskum på likestillingsminister Solveig Horne i 2016. Hun ble dømt til 45 dager ubetinget fengsel.

– Den saken er et utgangspunkt. Så er det en del straffeformildende omstendigheter, mener forsvareren.

Statsadvokat Marit Bakkevig sier til RB at de ser alvorlig på saken.

– Vi har hatt en del slike saker den senere tid. Hvor fremtredende politikere blir utsatt for alvorlige trusler. Vi ser alvorlig på dette, og har derfor tatt ut tiltale. Slik jeg ser det er det relativt voldsomme trusler som framkommer i denne saken, sier Bakkevig.

– De mest alvorlige sakene havner i retten

Generelt er det ofte politikere som er synlige i debatten om symbolsaker som utsettes for trusler, ofte på internett.

– Et typisk eksempel er asyl- og innvandringspolitikk, sier seniorrådgiver Martin Bernsen i Politiets sikkerhetstjeneste (PST).

Han kan ikke kommentere den konkrete straffesaken, men sier på generelt grunnlag at trusler mot myndighetspersoner følges opp på grunnlag av PSTs vurdering av om den som framsetter truslene har kapasitet til og intensjon om å gjøre noe farlig.

– Det er de mest alvorlige sakene som havner i retten, hvor PST har vært bekymret og hvor det foreligger intensjon om å gjøre noe og en kapasitet til å gjøre det, sier han.

I mange tilfeller kan det være snakk om psykisk ustabile personer, men det trenger ikke være det.

Antall trusler mot myndighetspersoner har vært forholdsvis stabilt de siste ti årene, ifølge PST.

– Det har ikke vært noen vesentlige endringer så langt i år. Det som har vært utviklingen er at det er en forholdsvis lav terskel for rette trusler på internett, sier Bernsen.

Når PST blir klar over en trussel, ønsker de å sjekke den ut så raskt som mulig. Vedkommende oppsøkes og man sjekker ut om det ligger en reell trussel bak. Noen saker havner i retten.

Les flere saker fra Romerikes Blad!

Mest sett siste uken