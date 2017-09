49-åring dømt for overgrep på 14-åring

En 49 år gammel mann er dømt til seks måneders fengsel for å ha forgrepet seg på en 14-åring. Han har også tatt kontakt med 150 mindreårige jenter på Facebook.

Mannen er i Stavanger tingrett dømt til 6 måneders fengsel for å ha kysset og antastet den 14 år gamle jenta. Selv hevdet han at han trodde hun var minst 17 år gammel, skriver Stavanger Aftenblad.

I dommen står det at tiltalte, trolig i 2015, sendte venneforespørsel til rundt 150 mindreårige jenter. Det var her han møtte 14-åringen. 49-åringen erkjenner straffskyld både for overgrep mot 14-åringen og for å ha sendt henne, og en jevngammel jente, seksualiserte meldinger.

En enstemmig rett dømmer ham også for ved flere anledninger å ha skaffet seg tilgang til overgrepsbilder, noe han nekter straffskyld for.

49-åringens forsvarer, advokat Anne Kroken, sier at hennes klient vil anke dommen.

– Saken er en stor belastning for min klient. Han ønsker å bli ferdig med dommen, men kommer til å anke tiltaleposten om anskaffelse av overgrepsbilder. Min klient fastholder at han ikke med vilje har kommet over slike bilder, sier Kroken.

49-åringen er flere ganger tidligere dømt for overgrep mot mindreårige og for å ha oppbevart overgrepsbilder, ifølge avisen.

