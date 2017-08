600 migranter reddet i Spania

Onsdag ble 600 migranter på vei fra Afrika reddet i land sør i Spania. Det er den travleste dagen hittil for den spanske kystvakten.

Migrantene ble reddet fra 15 fartøy på vei fra Marokko, inkludert en padlebåt og en vannscooter, melder BBC. Blant dem som ble reddet var det 35 barn og en baby.

FN sier over 9.000 personer har kommet sjøveien til Spania hittil i år, tre ganger flere enn i fjor. Økningen innebærer at Spania kan gå forbi Hellas, ifølge FNs migrasjonsorganisasjon IOM. Over 120 mennesker antas å ha druknet i forsøket på krysse Middelhavet til Spania.

De fleste som kommer til Spania krysser det 12 kilometer brede Gibraltarstredet. Mange bruker små båter som knapt er mer enn leketøy for barn, for å unngå menneskesmuglerne og de skyhøye betalingene de krever. Flere bruker sosiale medier til å varsle spanske myndigheter og be om hjelp så snart de befinner seg i spansk farvann.

Den vanligste ruten over Middelhavet er fortsatt den fra Libya til Italia. Over 100.000 har krysset her hittil i år, og ifølge IOM har 2.242 dødd på denne ruten.