7,5 prosent av svenske barn tror ikke de får velge partner selv

Av 171 mistanker om tvangsekteskap endte bare to med tiltale.

En ny svensk undersøkelse viser at 7,5 prosent av barna i Sverige føler at de ikke selv bestemmer hvem som blir deres framtidige partner, skriver Aftonbladet.

Undersøkelsen er gjort av Stiftelsen Allmänna Barnhuset på oppdrag fra regjeringen i Sverige.

Av de drøyt 4.700 spurte barna sier altså 7,5 prosent at det ikke er dem selv som bestemmer hvem de skal gifte seg med i framtiden. Av disse 7,5 prosentene sier også 88 prosent at de har vært utsatt for vold.

Samtidig viser en gjennomgang som Aftonbladet har gjort, at 171 mistanker om tvangsekteskap i Sverige i perioden 2015 til august i år, har endt med 127 henleggelser. Bare to av tilfellene har ført til tiltale.

- Det er ofte begrenset hva man finner ut av her i Sverige. Ofte er det offeret selv som forteller om det, men ingen andre som støtter historien, sier Jim Westerberg, som jobber i Utvecklingscentrum Gøteborg, med saker som dreier seg om tvangsekteskap.

I Sverige utredes det nå om det er en mulighet å konfiskere pass eller innføre reiseforbud i tilfeller hvor man mistenker at en person kan være i ferd med å bli giftet bort mot sin vilje.

