Norstats undersøkelse for NRK viser at 81 prosent støtter monarkiet.

Mens 81 prosent støtter monarkiet, vil 15 prosent ha en annen styreform.

Det er litt flere kvinner enn menn som støtter monarkiet, og oppslutningen er høyest i Nord-Norge og på Sørlandet med Telemark.

Skepsisen er størst i hovedstaden - med 69 prosent støtte til kongehuset.

Oppslutningen er størst i aldersgruppen 30-39 år, og nest størst i gruppen under 30 år. I begge svarer over 80 prosent at de støtter monarkiet.

Jo høyere utdannelse, jo høyere skepsis, viser også undersøkelsen.