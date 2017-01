ANNONSE

Den globale datingtjenesten muslima.com er oversatt til norsk og profilerer seg som «et spesialist-nettsted for muslimsk partnermatching og ekteskap», skriver Vårt Land.

I tillegg til spørsmål om hvor ofte man leser i Koranen og om man spiser halal-mat, er det også et eget punkt om flerkoneri.

Nettstedet har mer enn 15.000 norske profiler, og av dem har 778 krysset av for at de er åpne for polygami, mens 897 har valgt alternativet «kan kanskje akseptere polygami», skriver avisen.

Flerkoneri er ikke lov i Norge, men loven kan omgås ved at mannen er juridisk gift med én kvinne, og religiøst gift med flere. I Norge finnes det ikke et forbud mot utenomrettslige, religiøse vigsler.

– Koranen åpner for å ta flere koner, men kriteriene er strenge: Ektefellene skal likebehandles. I praksis mener mange muslimer at denne ordningen ikke er mulig rent følelsesmessig, sier Ragnhild Johnsrud Zorgati, førsteamanuensis i religionshistorie ved Universitetet i Oslo.

Hun peker på at det er de bokstavtro salafi-muslimene som forsvarer polygami i dag. Ifølge Zorgati ønsker de å leve som de første generasjoner muslimer og søker tilbake til det de definerer som «autentisk» islam. (©NTB)

