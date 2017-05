ANNONSE

Av dette skal over 62 millioner euro, altså 550 millioner kroner, brukes på å styrke næringslivs-, forsknings- og klimasamarbeid, heter det i en pressemelding fra UD. Avtalen undertegnes i Lisboa mandag.

- Både i Norge og Portugal er bedrifter som lever av havet, en viktig drivkraft i økonomien. Vi samarbeider godt i dag, og vi ønsker å forsterke dette samarbeidet ytterligere gjennom den nye samarbeidsavtalen, sier EØS- og EU-minister Frank Bakke-Jensen.

Videre sier UD at Innovasjon Norge vil spille en nøkkelrolle for å tilrettelegge for samarbeid mellom norske og portugisiske partnere.

- Det er ikke bare norsk næringsliv og forskningsinstitusjoner som kan inngå i samarbeidsprosjekter. Her ligger det store muligheter for blant annet kommuner, frivillige organisasjoner og kultursektoren. Alle som vil være med å skape et grønt, konkurransedyktig og inkluderende Europa er velkommen til å delta, fortsetter Bakke-Jensen.

Gjennom EØS-avtalen er Norge en del av det indre marked i Europa. Til gjengjeld betaler Norge EØS-midler som fordeles på 15 mottakerland. Midlene er på 2,8 milliarder euro i perioden 2014–2021. Norge dekker 98 prosent av regningen, mens Island og Liechtenstein betaler resten.