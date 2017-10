Abid Raja: - Islamsk Råd Norge har seg selv å takke

Venstre-toppen freser: - Mehtab bør sparkes med umiddelbar virkning

Mandag ble det klart at IRN mister statsstøtten.

Abid Raja (V) synes det er forståelig. På Facebook skriver han at:

«Islamsk Råd har seg selv å takke - når de ikke har tatt klare oppfordringer om å kvitte seg med Mehtab Afsar har det kostet hele IRN hele tilliten! At Mehtab Afsar har satt sin person foran IRN bevitner en ekstrem arroganse som er sjeldent å se i offentlige Norge.

Han beklager konsekvensene:

«Minoriteter må lære hvordan tillitssamfunnet er bygget opp - nå har IRN mistet hele statsstøtten og hele støtten fra Nortura. Jeg synes dette er svært beklagelig. Flere før Afsar har nøysommelig bygget opp IRN, mens han har egenhendig revet den ned. Det er synd for muslimer som behøver troverdig sterk IRN, men også synd for samfunnet som tidligere har hatt godt av et fungerende IRN.»

Generalsekretær Mehtab Afsar i Islamsk Råd Norge.

- Mehtab bør sparkes

Raja er ikke i tvil om at nå må generalsekretæren ta sin hatt og gå:

«Mehtab bør sparkes med umiddelbar virkning når jeg antar han fremdeles ikke kommer til å trekke seg - og hele IRN må restruktureres på prinsipper om åpenhet, dialogfremme og tillitsbyggende. Kanskje det kan redde IRN. Kanskje.»

- Jeg oppfordrere i mellomtiden utbryterne fra IRN til å stifte en ny samlende dialogfremmende organisasjon - så må vi politikere diskutere om hvordan vi kan støtte det politisk og evntuelt økonomisk, avslutter Raja.

Nettavisen har forsøkt å få en kommentar fra IRN.

Mest sett siste uken