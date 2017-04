Advarer mot kjøreforholdene på Sørlandet

ANNONSE

– På E18 mellom Kristiansand og østover er det snødekke. Da er det bare å la bilen stå om du har sommerdekk, sier trafikkoperatør Anniken Island til NRK.

Det er foreløpig ikke meldt om uhell langs strekningen. Statsmeteorolog Kristian Gislefoss opplyser til Agderposten at snøværet trolig vil avta rundt klokken 18.

Her kan du sjekke ståa på veiene via Statens Vegvesens webkameraer.

Søndag sa statsmeteorolog Anne-Mette Olsen til NRK at nedbør kan skape trøbbel for bilister på vei hjem fra påskeferie.

- Det er byger i vest nå. De trekker østover, over fjellet, og kommer til Østlandet 2. påskedag. Så snur de, og kommer tilbake til Sør-Vestlandet utpå dagen. Det blir altså nedbør i fjellet både i dag og i morgen, og jeg håper inderlig at de som har kjørt opp på fjellet har piggdekk på.

Her kan du sjekke været der du er!

- Er lov å håpe

Like før halv to 2. påskedag opplyste veitrafikksentralen avdeling Øst- og Sør at de i sine områder ser en del biler på veiene, men at det foreløpig flyter greit.

- Jeg hadde egentlig forventet en del trafikk fra 12 og utover, det er en del trafikk, men det glir bra foreløpig. Og det er jo lov å håpe at det fortsetter slik, sier trafikkoperatør i region Sør, Anniken Island, til Nettavisen.

Snødekket som det advares mot å kjøre med sommerdekk på, ligger foreløpig kun på E18 i Agder-fylkene.

- Det snør i Agder, og snødekket har kommet så langt opp som til Kragerø, men enn så lenge er det bart i Telemark, Vestfold og Buskerud.

På riksvei 7 Geilo-Hønefoss og E16 fra Hønefoss til Sollihøgda er det per 13.30-tiden tett trafikk, men ingen forsinkelser.

Stort sett bart i øst

I region Øst opplyser trafikkoperatør Christofa Key-Nilsen at det ved 13.30-tiden ikke var noe spesielt å melde.

- Det ventes en del trafikk utover ettermiddagen, med mindre alle reiste hjem 1. påskedag. Det virker som en del dro da. Det er stort sett bart på veiene i vårt område, sier hun til Nettavisen.

