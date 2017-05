Advarer om ny kjempesprekk

ANNONSE

Den massive isbremmen «Larsen C» i Antarktisk står i fare for å løsrive seg og havne i havet som følge av enorme sprekkdannelser, viser nye satellittbilder.

Hovedsprekken er 180 kilometer lang.

Det var først i desember i fjor at sprekkdannelsen i «Larsen C» begynte å eskalere. Lengden på hovedsprekken har vært stabil siden februar. Men det som bekymrer forskerne, er en ny sprekkdannelse som har skilt seg fra hovedsprekken, skriver Science News.

Like stort som Akershus

Ferske satellittbilder tatt av ESAs satellitt «Sentinel-1» viser at den nye sprekken strekker seg over 15 kilometer. Det er først den siste uken at forskerne har blitt oppmerksomme på den nye sprekken.

Dersom én av disse sprekkene når kanten av «Larsen C», vil et isfjell på hele 5000 kvadratkilometer havne i havet. Dette utgjør omtrent det samme arealet som hele Akershus, ifølge NRK.

- Den nye sprekken er på vei mot kanten, så det er farligere og mer sannsynlig for at den vil kalve (løsrive seg red.anm.), sier glasiolog ved Swansea Universitet i Wales, Adrian Luckman, til Science News.

Luckman er tilknyttet det britiske forskningsprosjektet Project Midas, som blant annet holder øye med isbremmen «Larsen C».

Forskerne anslår at isfjellet vil løsrive seg innen et par måneders tid.

- Havnivået kan stige

Ettersom selve isfjellet vil flyte på havet, vil ikke dette i seg selv føre til at havnivåene stiger. Men dersom islagene som «Larsen C» holder tilbake havner i havet - kan havnivåene stige med ti centimeter, ifølge estimater, melder BBC.

Luckman sier det er viktig å holde øye med isbremmer, ettersom de holder på plass massive isbreer som ligger bak dem.

- Når de forsvinner, kan is flyte raskere fra land og ned i havet og bidra til at havnivået stiger fortere, sier Luckman, ifølge USA Today.

Det er ennå uklart om det er klimaendringer som har ført til sprekkdannelsene i «Larsen C». Men Antarktisk har hatt en temperaturstigning på fire grader de siste 50 årene, ifølge Den europeiske romfartsorganisasjonen (ESA).

Isbremmen «Larsen A» og «Larsen B» kollapset og smuldret opp i mindre flak i henholdsvis 1995 og 2002. Men «Larsen C» er langt større.

Larsen C Ice Shelf rift update: No major advance since February, but #Sentinel1 InSAR shows the rift branched in the last 6 days @ESA_EO pic.twitter.com/7rhjcGjnKs — Adrian Luckman (@adrian_luckman) May 1, 2017