Advarer turister om ukjent forbud i populært ferieland

150.000 nordmenn reiser hit hvert år.

Om lag 150.000 norske turister reiser til populære Thailand hvert år, ifølge tall fra den norske ambassaden i Bangkok. Men det mange norske turister kanskje ikke vet, er at noe så uskyldig som å røyke e-sigaretter i Thailand kan føre til høye bøter og i verste fall fengselsstraff.

Thailandske myndigheter vedtok nemlig en lovendring i 2014 om å forby import av e-sigaretter til landet. Forbudet har siden utvidet seg til også å gjelde eksport, salg og besittelse av e-sigaretter, skriver The Independent.

Det britiske Utenriksdepartementet opplyser at flere britiske borgere har blitt arrestert for å bryte denne loven i Thailand. Britiske myndigheter advarer om forbudet i sitt reiseråd for Thailand.

«Du kan ikke innføre forstøvere (som e-sigaretter) eller forstøverpatroner inn til Thailand. Disse anordningene vil sannsynligvis bli konfiskert, og du kan bli bøtelagt eller fengslet i opptil ti år ved domfellelse. Salg eller tilførsel av e-sigaretter og lignende anordninger er også forbudt, og du risikerer store bøter eller opptil fem års fengselsstraff dersom du blir funnet skyldig. Flere britiske statsborgere har blitt arrestert for besittelse av forstøvere og e-sigaretter,» skriver det britiske Utenriksdepartementet på sine sider.

Helsemessige årsaker

En talsperson for turistmyndighetene i Thailand gjentar rådet til britiske UD overfor reisemagasinet Travel Weekly, og advarer turister mot å ta med seg e-sigaretter til landet.

Norske UD nevner ikke e-sigarettforbudet i sin reiseinformasjon om Thailand, men skriver at det er «forbudt å røyke i offentlig rom».

Lovforslaget om et e-sigarettforbud ble først lagt fram av det thailandske handelsdepartementet av helsemessige årsaker, skriver nyhetsbyrået AP. Landets helsedepartement har tidligere uttalt at e-sigaretter kan føre til at unge mennesker begynner å røyke vanlige sigaretter.

Ukjent forbud

Flere britiske turoperatører, som Travel Weekly har snakket med, var helt ukjent med e-sigarettforbudet.

- Hvis jeg selger turer til Thailand, skal jeg definitivt nevne dette nå. Alle reiseagenter bør gjøre det. Thailand er et veldig populært reisemål, så vi må forsikre oss om at vi opplyser folk om ting som kan ødelegge ferien deres, sier daglig leder for Langley Travel, Pat Waterson, til magasinet.