Advokat: 41-åring siktet for jaktdrap brukte varmesøkende sikte

Advokat Svein Kristian Wikstrøm sier det var en felles overensstemmelse blant jegerne at kun én skulle jakte i området om gangen, skriver VG. 41-åringen brukte varmesøkende sikte fordi det hadde blitt mørkt, og det var derfor jegeren trodde han så en rev, når det egentlig var 26-åringen han så og dermed skjøt mot, forklarer advokaten.

Den siktede mannen har ønsket at det skal gjennomføres en rekonstruksjon av hendelsen, noe som vil bli gjort med bistand fra Kripos neste uke, ifølge Wikstrøm.

Løslates

Mannen blir ikke fremstilt for varetektsfengsling og ble løslatt torsdag ettermiddag, opplyser politiadvokat Henriette Birkelund i Troms politidistrikt til Nordlys.

- Dersom man skal varetektsfengsles, er det krav om fare for bevisforspillelse, gjentakelse eller unndragelse. Disse vilkårene er ikke til stede, sier Birkelund.

Avdøde Mads Håvard Larsen ble torsdag obdusert, men politiadvokaten vil ikke gå inn på funn i den foreløpige obduksjonsrapporten.

41-åringen er siktet for uaktsomt drap. Han har forklart at han løsnet to skudd, men at bare det siste traff. Ifølge mannen gikk det flere minutter mellom skuddene, skriver Nordlys. Han har i avhør erkjent at han skjøt mot 26-åringen, som døde av skadene. Larsen og 41-åringen beskrives som kamerater og lidenskapelige jegere.

Preget

41-åringen har forklart at det hele var en ulykke. Da han skulle felle en rev, traff han Larsen med et rifleskudd. Advokat Wikstrøm var hjemme hos den siktede torsdag kveld, og han forteller at hans klient er preget, men opplever å bli trodd på at det var et uhell.

- Han har venner og familie rundt seg og opplever støtte fra sambygdinger, sier han til VG.

Regionlensmann Andreas Nilsen sier det ikke var noen vitner til stede.

- Kun siktede og avdøde befant seg på stedet i det aktuelle tidsrommet.

Politiet fikk melding om at en mann var skutt i en jaktulykke inne på området til avfallsanlegget på Stormoen i Balsfjord kommune klokken 19.14 tirsdag. Den siktede 41-åringen varslet selv politiet om saken, og 26-åringen ble konstatert død da ambulansefolkene kom fram.

Mads Håvard Larsen var sønn av Balsfjord-ordfører Gunda Johansen.