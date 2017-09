Det høyrepopulistiske partiet AfD forbereder seg på å ta plass i nasjonalforsamlingen i Tyskland. Nye meningsmålinger viser en oppslutning på opptil 12 prosent.

– Vi er i ferd med å bli fremmede i vårt eget land, sa AfD-leder Alexander Gauland under et valgkampmøte skriver Reuters.

Ifølge nyhetsbyrået forbereder partiet seg på å komme inn i nasjonalforsamlingen, og sier de vil sørge for at statsminister Angela Merkel blir «alvorlig straffet» for å ha sluppet flyktninger og migranter inn i landet.

Under valgkampmøtet i byen Frankfurt (Oder) på grensen til Polen sa Gauland også at Tyskland tilhører tyskerne og at Islam ikke har noen plass i landet.

Fredag reagerte det øvrige politiske spektrum i Tyskland med harme etter at den 76 år gamle advokaten uttalte at den tysk-tyrkiske politikeren og regjeringens kommissær for migrasjon, Aydan Özoguz, burde «ekspederes i Anatolia».

Selv statsminister Angela Merkel, som vanligvis ikke kommenterer AfDs stadige kontroverser, kalte kommentaren rasistisk.

